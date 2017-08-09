18:00 | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов: "Смолов мог перейти в "Спартак", но Каррера передумал"

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Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" заявил, что нападающие Максим Канунников и Федор Смолов могли стать игроками красно-белого клуба. Ранее сообщалось, что помимо москвичей форвардом "Краснодара" интересовался "Зенит".

– Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова, – сказал Измайлов. – И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в "Спартак". Но в последний момент Каррера передумал. (Сергей ЕГОРОВ)

Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" - наша общая цель!"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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konoval

Теперь про всех, кого Спартак не смог подписать будут говорить, что Каррера передумал?

18:49

andreichf

сказочник

18:28