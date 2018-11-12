Наиль Измайлов: "Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер – должностями"

На презентации Олега Кононова в качестве главного тренера "Спартака" вице-президент клуба Наиль Измайлов рассказал, что задачи, поставленные перед командой, с приходом нового тренера не изменятся. Это выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.
– Какие задачи будут поставлены перед Кононовым?
Измайлов: – Они не меняются с приходом другого тренера: выход в Лигу чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.
– Будет ли в клубе спортивный директор?
Родионов: – Такая должность упразднена. Рассмотрим ее восстановление на совете директоров.
– Почему упразднен?
Измайлов: – Реструктуризация – но, возможно, вновь появится.
– Кто первым произнес фамилию Кононов?
Измайлов: – Решение коллегиальное. Чем я рискую? Мы с Родионовым рискуем тем же, что и тренер – должностями.