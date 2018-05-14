13:42 | Футбол — РФПЛ

Наиль Измайлов и Сергей Родионов прибыли на совет директоров "Спартака"

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В Москве начинается заседание совета директоров "Спартака" по итогам сезона. На него прибыли вице-президент красно-белых Наиль Измайлов и гендиректор клуба Сергей Родионов, сообщает корреспондент "СЭ" Вячеслав КОРОТКИН.

"Спартак" в постчемпионском сезоне-2017/18 занял третье место, упустив серебро и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в последнем туре после домашнего поражения от "Динамо" (0:1). Также команда Массимо Карреры проиграла "Тосно" в полуфинале Кубка России, заняла третье место в группе Лиги чемпионов и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

профессионалы приехали.

14:06

баламошка

Защитников купите нормальных! Надоело уже смотреть на филигранные передачи Ещёнко и Комбарова и на идеальный выбор позиции Кутепки! Надоело!!!

13:59

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