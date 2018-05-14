Наиль Измайлов и Сергей Родионов прибыли на совет директоров "Спартака"

В Москве начинается заседание совета директоров "Спартака" по итогам сезона. На него прибыли вице-президент красно-белых Наиль Измайлов и гендиректор клуба Сергей Родионов, сообщает корреспондент "СЭ" Вячеслав КОРОТКИН.

"Спартак" в постчемпионском сезоне-2017/18 занял третье место, упустив серебро и прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов в последнем туре после домашнего поражения от "Динамо" (0:1). Также команда Массимо Карреры проиграла "Тосно" в полуфинале Кубка России, заняла третье место в группе Лиги чемпионов и вылетела в 1/16 финала Лиги Европы в противостоянии с "Атлетиком" из Бильбао.