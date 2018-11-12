Наиль Измайлов: "До увольнения Карреры разговоры о новом тренере точно не велись"

Сегодня на базе "Спартака" состоялось представление нового главного тренера красно-белых Олега Кононова. Вице-президентом клуба Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов рассказали о том, что до увольнения итальянца Массимо Карреры разговоры о новом тренере не велись, но не уточнили, когда конкретно состоялись первые контакты с Кононовым.

– Когда состоялись первые контакты с Кононовым?

Родионов: – О конкретном дне говорить не буду – это некорректно.

Измайлов: – До увольнения Карреры разговоры о новом тренере точно не велись.

– Что при вас станет с составом и тяжело ли начинать работать в таких условиях? – вопрос Кононову.

– Сейчас пауза до 15 ноября, потом начинаем работать. Период важный – объясню команде принципы, познакомимся, такой график все знаком, так что нормально. Верю в каждого игрока, буду беседовать со всеми. (Вячеслав Короткин)