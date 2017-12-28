Наиль Измайлов: "Для "Спартака" год выдался чрезвычайно удачным"

"Спартак" на своем канале в YouTube опубликовал видеопозравление с наступающим Новым годом от вице-президента клуба Наиля Измайлова. Представитель руководства красно-белых поздравил болельщиков с праздником, а также отметил что 2017 год выдался неоднозначным, но хорошим.

– Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным, – сказал Измайлов. – Мы выиграли чемпионат России. Это большое достижение, серьезное, важное. Необходимое для клуба и болельщиков. Нужное и важное для истории "Спартака". Поэтому, считаю, год был хорошим. Но тяжелым и неоднозначным. Но чемпионство – очень большая заслуга.

Я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом наших болельщиков, нашу команду, всех людей, которые работают, болеют и переживают за "Спартак". Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всем счастья и здоровья. Желаю вашим близким здоровья, благополучия. Всего самого наилучшего! Ну и "Спартак" – чемпион.

Напомним, в 2017 году "Спартак" впервые с 2001 года выиграл золотые медали чемпионата России. Также команда Массимо Карреры завоевала Суперкубок России.

На международной арене красно-белые заняли третье место в группе E Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с "Атлетиком" (15 февраля – дома, 22 февраля – на выезде).