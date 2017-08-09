Наиль Измайлов: "Чтобы достойно выступить в Лиге чемпионов, "Спартаку" нужна поддержка"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов​ в интервью "СЭ" отметил, что команде нужна поддержка со сторон игроков и тренера для достойного выступления в Лиге чемпионов и чемпионате страны.

– Какие ожидания от ближайших туров?

– Для того чтобы защитить титул в России и достойно выступить в Лиге чемпионов, любая команда – и "Спартак" в данном случае не исключение – нуждается в поддержке, – сказал Измайлов. – Речь идет о каждом игроке и, в первую очередь, о главном тренере. Тренере, который на церемонии награждения спрятал золотую медаль в карман. Наверное, еще и для того, чтобы освободить место на груди для новой награды, завоеванной со "Спартаком". (Сергей ЕГОРОВ)