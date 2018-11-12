Наиль Измайлов: "Было несколько кандидатов, говорить обо всех сейчас неуместно"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов рассказали, почему красно-белых возглавил именно Олег Кононов. Было отмечено, что переговоры велись с несколькими кандидатами, российскими и иностранными.

Напомним, что сегодня состоялось представление нового главного тренера красно-белых Олега Кононова на базе в Тарасовке.

– Почему выбор руководства пал именно на Кононова, ведь еще были контакты с Карпиным? И чем хуже Леонарду Жардим?

Родионов: – Олег Георгиевич долго работает тренером – Белоруссия, Молдавия, Украина, "Краснодар" – везде он прививал зрелищный стиль, атакующий футбол плюс у него большой опыт. На этом основании и сделан выбор.

Измайлов: – Мы вели переговоры с несколькими кандидатами, российскими и иностранными, когда они закончились подписали Кононова.

– А какую одну главную черту выделите у этого специалиста?

Родионов: Одной нет, есть комплекс. Но, прежде всего, игра его бывших команд.

– "Монако" Жардима выглядел хуже?

Измайлов: – Повторю, было несколько кандидатов, говорить обо всех сейчас неуместно. (Вячеслав Короткин)