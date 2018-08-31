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"Надеюсь, вам понравилось шоу "Маски". Промес обратился к болельщикам "Спартака"


Полузащитник "Спартака" Квинси Промес все ближе к переходу в "Севилью". В своем Инстаграме 26-летний игрок обратился к болельщикам красно-белых.

- Я надеюсь, что вам понравилось шоу "Маски", - написал Промес. 

 

I hope you enjoyed the MASK show..🎭 🎭 🎭 #QP10 #MASK #Spartak @mask.qp

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) 31 Авг 2018 в 1:20 PDT

 

У голландца в "Спартаке" было фирменное праздновании голов. После забитых мячей он делал вид, что надевает и снимает невидимую маску.

"Я надеваю маску и становлюсь другим человеком. Делаю все, чтобы победить. За пределами стадиона я обычно спокоен и расслаблен. Но когда выхожу на поле… Понимаете, я не люблю проигрывать", - объяснял свой жест Квинси.

Ранее стало известно, что Промес проходит медосмотр перед переходом в "Севилью".

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