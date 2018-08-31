"Надеюсь, вам понравилось шоу "Маски". Промес обратился к болельщикам "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес все ближе к переходу в "Севилью". В своем Инстаграме 26-летний игрок обратился к болельщикам красно-белых.

- Я надеюсь, что вам понравилось шоу "Маски", - написал Промес.

У голландца в "Спартаке" было фирменное праздновании голов. После забитых мячей он делал вид, что надевает и снимает невидимую маску.

"Я надеваю маску и становлюсь другим человеком. Делаю все, чтобы победить. За пределами стадиона я обычно спокоен и расслаблен. Но когда выхожу на поле… Понимаете, я не люблю проигрывать", - объяснял свой жест Квинси.

Ранее стало известно, что Промес проходит медосмотр перед переходом в "Севилью".

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