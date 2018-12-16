16:50 | Футбол — РПЛ

"Надеюсь, скоро увидим вас на футбольных полях". Ташаев поддержал Кокорина и Мамаева

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Полузащитник "Спартака"  Александр Ташаев поддержал нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева

- Парни, привет! Хотелось бы выразить вам слова поддержки. Пожелать вам и вашим семьям терпения. Надеюсь, все будет хорошо, и мы скоро увидим вас на футбольных полях, - сказал Ташаев в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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