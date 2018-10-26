"Надегустировались" вдоволь. Семак рассказал о походе с Виллашем-Боашем в музей водки

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в "Разговоре по пятницам" ответил на вопрос, помнит ли он вкус водки.

– Вкус водки, наверное, уже забыли?

– А вот и нет, помню! Пошли мы вместе с Андре Виллашем-Боашем…

– Начало изумительное.

– Андре казалось, что водку в России пьют, словно вино. Присматривался к нам – ничего такого не увидел. Не выдержал, уточнил: "Почему вы не пьете водку?" – "Где?!" Я объяснил, что употребляют ее у нас по случаю, под особенный стол. Нужна закуска – селедочка, соления. Как-то пошли в музей водки на дегустацию. Дальше продолжили в соседнем ресторане, "надегустировались" вдоволь.