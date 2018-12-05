Началось заседание по рассмотрению ходатайства о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

В Тверском районном суде Москвы началось рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина, а также младшего брата форварда Кирилла и приятеля хавбека Александра Протасовицкого.

Ранее сообщалось, что дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокорина мать Светлана, его отчим Кирилл Логинов, а также отец и Мамаева Константин и его супруга Алана.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!