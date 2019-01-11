Начало сбора ЦСКА в Кампоаморе. Видео

ЦСКА выложил видео, посвященное началу сбора в Кампоаморе. Вчера армейцы провели первую тренировку после отпуска.

В ней участвовали 23 футболиста: вратари Илья Помазун, Георгий Кырнац и Николай Радченко, защитники Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Никита Чернов, Родриго Бекао и Хердур Магнуссон, полузащитники Алан Дзагоев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Дмитрий Ефремов и Наир Тикнизян, а также нападающие Абель Эрнандес, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов и Такума Нисимура.