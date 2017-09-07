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Начальник службы безопасности "Газпрома" вошел в совет директоров "Зенита"

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Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности "Газпрома" Сергей Хомяков вошел в совет "Зенита". Соответствующее решение принято на заседании совета директоров энергетической корпорации.

"Согласовать участие члена Правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в Совете директоров АО ФК "Зенит", – приводит RNS текст сообщения, опубликованного в материалах компании.

По данным системы Спарк, 51 процент акций "Зенита" принадлежит Газпромбанку, акционером которого, в свою очередь является "Газпром".

Дополнительная информация

https://rns.online/sports-economy/Nachalnik-sluzhbi-bezopasnosti-Gazproma-voshel-v-sovet-direktorov-FK-Zenit--2017-09-07/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Семь ветров____ Отстреливать будет персонально?

13:37

marksan

Оборжаться можно! Спохватился Газпром? Как без контроля!

13:36

Семь ветров

Ну всё, проблема бакланов будет решена.

13:34