Начальник службы безопасности "Газпрома" вошел в совет директоров "Зенита"

Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности "Газпрома" Сергей Хомяков вошел в совет "Зенита". Соответствующее решение принято на заседании совета директоров энергетической корпорации.
"Согласовать участие члена Правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в Совете директоров АО ФК "Зенит", – приводит RNS текст сообщения, опубликованного в материалах компании.
По данным системы Спарк, 51 процент акций "Зенита" принадлежит Газпромбанку, акционером которого, в свою очередь является "Газпром".
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Nachalnik-sluzhbi-bezopasnosti-Gazproma-voshel-v-sovet-direktorov-FK-Zenit--2017-09-07/
marksan
Семь ветров____ Отстреливать будет персонально?
13:37
marksan
Оборжаться можно! Спохватился Газпром? Как без контроля!
13:36
Семь ветров
Ну всё, проблема бакланов будет решена.
13:34