Начальник службы безопасности "Газпрома" вошел в совет директоров "Зенита"

Заместитель председателя правления, генеральный директор службы безопасности "Газпрома" Сергей Хомяков вошел в совет "Зенита". Соответствующее решение принято на заседании совета директоров энергетической корпорации.

"Согласовать участие члена Правления ПАО "Газпром" Хомякова Сергея Федоровича в Совете директоров АО ФК "Зенит", – приводит RNS текст сообщения, опубликованного в материалах компании.

По данным системы Спарк, 51 процент акций "Зенита" принадлежит Газпромбанку, акционером которого, в свою очередь является "Газпром".