Начал свою работу фонд "Анжи живи"

Бывший тренер "Анжи" и экс-футболист махачкалинского "Динамо" Алияр Исмаилов стал учредителем фонда "Анжи живи".

Как информирует пресс-служба клуба, свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации "Анжи живи" выдано учредителю фонда 7 сентября 2018 года.

Сообщается, что идея создания фонда принадлежит болельщикам "Анжи": большое количество любителей футбола предлагали оказать клубу посильную финансовую помощь, но не знали как это сделать; а мысль о необходимости создания фонда, средства на счета которого сможет перевести любой желающий, неоднократно высказывалась в обращениях к руководству клуба в социальных сетях и на других площадках в интернете.

– Когда в социальных сетях начался флешмоб "АнжиЖиви" и люди начали массово поддерживать наш клуб, многие задавались вопросом: как можно помочь команде? В том числе и многие мои друзья задавали этот вопрос, – отметил Исмаилов. – Так я принял решение взять инициативу на себя и пошел с этим предложением к президенту клуба Осману Кадиеву. Осман Гаирбекович поначалу был против. Он говорил о том, что у людей и так достаточно проблем и это не их задача заниматься спасением команды. Но мне удалось убедить его, что тем людям, которые хотят пожертвовать даже небольшие суммы надо предоставить такую возможность. Конечно, я не ожидаю, что с помощью этого фонда мы сможем решить все финансовые проблемы клуба и вернуть его на тот уровень, который был при Сулеймане Керимове. Но помочь клубу решить проблемы с его оперативной деятельностью общими усилиями неравнодушных людей нам вполне по силам.

ФК "Анжи" планирует открыто вести отчетность о деятельности фонда и публиковать всю информацию о пополнении его счетов.

Алияр Исмаилов – российский футболист, воспитанник дагестанского футбола. За свою профессиональную карьеру выступал за "Анжи", "Динамо" Махачкала, "Интер" Баку, "Карабах". В 2017 году Исмаилов работал в тренерском штабе "Анжи" в роли тренера-селекционера.