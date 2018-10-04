Набиуллин рассказал об эмоциях во время дерби "Зенит" - "Спартак"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью RT заявил, что ощущал огромную ответственность во время матча 6-го тура российской премьер-лиги против "Спартака". Также футболист рассказал о работе с тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

- Во время выступления за "Рубин" вы не успели познакомиться с атмосферой дерби. Какие были эмоции во время матча "Зенита" со "Спартаком"?

- Их сложно передать словами. На трибуны пришло 60 тысяч болельщиков. Чувствовалось серьезное давление, но мандража я не испытывал. Лишь ощущал огромную ответственность.

- Вы пополнили состав "Зенита" еще в прошлом сезоне, но активно привлекаться к играм за основной состав стали только в нынешнем. Каковы первые впечатления?

- Очень рад, что в этом сезоне начал выступать в основном составе. Благодарен Сергею Семаку за доверие. Буду продолжать в том же духе.

- В чем разница между работой под руководством нынешнего главного тренера и итальянца Роберто Манчини?

- Семак сплотил команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини все было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением.

- Как оцениваете собственную игру?

- Нужно прогрессировать во всем. В частности, надо поработать над передачами. Но прибавлять можно также и в тактических навыках, и в оборонительных действиях.

- Какой матч в нынешнем сезоне был самым сложным?

- Все оказались непростыми. Выделить какой-то один трудно, но к каждому из них было необходимо готовиться по-своему.