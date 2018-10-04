Набиуллин назвал Рината Билялетдинова жестким тренером

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью RT рассказал, что очень благодарен бывшему тренеру "Рубина" Ринату Билялетдинову. По словам футболиста, его отчитывали за ошибки, даже за самые мелкие.

- До перехода в "Зенит" всю свою карьеру вы провели в составе "Рубина". Как дался переезд в Санкт-Петербург?

- Жизнь изменилась. В Казани рядом были родители, здесь же я нахожусь вместе с девушкой. Поначалу было тяжело. Старался пользоваться любой возможностью, чтобы съездить домой. Но сейчас такого уже нет: привык к новому месту.

- Во многом, путевку в большой футбол вам дал бывший наставник клуба Ринат Билялетдинов.

- Я очень благодарен ему. Помню свои первые матчи в казанском клубе, в которых я смотрелся неплохо. Он жесткий тренер. Если были какие-то ошибки, даже самые мелкие, он за них отчитывал.

- Вы были совсем молоды, когда "Рубин" под руководством Курбана Бердыева выиграл чемпионат России. Какое впечатление на вас произвел этот успех?

- Думаю, это серьезно повлияло на всех жителей города. Я постоянно смотрел игры "Рубина" и очень хотел защищать цвета этого клуба. Две победы в чемпионате, успех в матче с "Барселоной" – это нечто!

- В последнее время нападающий клуба Сердар Азмун не радует своей результативностью. Почему иранец перестал забивать за "Рубин"?

- Думаю, с ним все в порядке. Просто бывают голевые засухи. Необходимо продолжать выкладываться на тренировках и не думать об этом, расслабиться. Голы еще будут.