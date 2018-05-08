Набиуллин - Гекденизу: "Ты был моим наставником и многому научил"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в своем Инстаграме обратился к полузащитнику "Рубина" Караденизу Гекденизу, принявшему решение завершить карьеру. Вчера в игре 29-го тура чемпионата России против "Уфы"(0:0) 38-летний турок провел своей последний матч в Казани.



- Гекдениз, спасибо тебе за все! Ты был моим наставником, ты многому меня научил, для меня была огромная честь играть с тобой в одной команде.Успехов тебе в дальнейшем, - написал Набиуллин.

Отметим, что Набиуллин играл вместе с Гекдинизом за "Рубин" с 2014 по 2017 год.



Напомним, что Гекдениз выступает за казанский клуб с 2008 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладатем Суперкубка России, а также победителем Кубка страны.

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