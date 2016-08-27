19:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Наби Керимов: "У Тошича и Траоре динамика восстановления хорошая"

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Врач ЦСКА Наби Керимов рассказал, что во время перерыва на матчи национальных команд нападающий Ласина Траоре будет восстанавливаться от повреждения по индивидуальному графику. Также Керимов сообщил о состоянии травмированного полузащитника Зорана Тошича.

– У Тошича и Траоре динамика восстановления хорошая, – цитирует ТАСС Керимова. – Ласина будет в перерыве на матчи сборных заниматься по индивидуальному графику. Зоран поедет в расположение сборной Сербии, покажется там врачам. И мы совместно с докторами его национальной команды примем решение об участии или неучастии в матче игрока.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3571682

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