Набабкин заменил получившего травму Фернандеса

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес на 77-й минуте второго тайма матча 21-го тура чемпионата России против "Урала" получил травму. Фланговый игрок армейцев получил мышечное повреждение, вместо него на 79-й минуте на поле вышел Кирилл Набабкин.

На данный момент ЦСКА ведет со счетом 1:0, автором единственного гола стал Алан Дзагоев.

76' Фернандес упал и держится за заднюю. Похоже, дёрнул мышцу. Потребуется замена



(1:0) #ЦСКАурал – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.

79' Вторая замена



Набабкин 🔁 Фернандес



Здоровья, Марио! (1:0) #ЦСКАурал – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"