15:36 | Футбол — РФПЛ

Набабкин заменил получившего травму Фернандеса


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес на 77-й минуте второго тайма матча 21-го тура чемпионата России против "Урала" получил травму. Фланговый игрок армейцев получил мышечное повреждение, вместо него на 79-й минуте на поле вышел Кирилл Набабкин.

На данный момент ЦСКА ведет со счетом 1:0, автором единственного гола стал Алан Дзагоев.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2017/18?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!