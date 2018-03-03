Набабкин заменил получившего травму Фернандеса

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес на 77-й минуте второго тайма матча 21-го тура чемпионата России против "Урала" получил травму. Фланговый игрок армейцев получил мышечное повреждение, вместо него на 79-й минуте на поле вышел Кирилл Набабкин.
На данный момент ЦСКА ведет со счетом 1:0, автором единственного гола стал Алан Дзагоев.
76' Фернандес упал и держится за заднюю. Похоже, дёрнул мышцу. Потребуется замена– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.
(1:0) #ЦСКАурал
79' Вторая замена– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.
Набабкин 🔁 Фернандес
Здоровья, Марио! (1:0) #ЦСКАурал