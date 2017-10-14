Набабкин, Кучаев и Оланаре - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко огласил стартовый состав команды на матч 13-го тура чемпионата России против "Краснодара". С первых минут на поле появятся защитник Кирилл Набабкин, полузащитники Константин Кучаев и Георгий Миланов и нападающий Аарон Оланаре.
При этом хавбек Понтус Вернблум, получивший повреждение в игре предыдущего тура с "Уфой" (0:0 в Москве 1 октября) и при этом поехавший в Краснодар, остался в запасе. Напомним, в матче не примут участие оставшиеся в столице из-за проблем со здоровьем Александр Головин, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Щенников – Кучаев, Натхо, Миланов – Оланаре, Витинью.
Запасные: Помазун, Вернблум, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
Andrey6201
Нормальная тактика, без вариантов при имеющихся. Запас атакующий
18:14
vernon s
Подобная тактика доведёт Гончаренко до ст.тренера райцентра О(А)шмяны у границы с Литвой.
18:08
max1991cska1
УДАЧИ !!!!
18:01