Набабкин и Понсе дисквалифицированы на 2 матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил штрафные санкции по итогам 3-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных выражений во время игры с "Енисеем" (1:1). Защитник армейцев Кирилл Набабкин удален за удар шипами соперника, не владеющего мячом, и получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ.

Набабкин вышел на связь с КДК по скайпу, извинился, заявил, что его действие было ответной реакцией на грубые действия соперника. Он не стал оспаривать удаление, а также прислал письменное объяснение с извинениями пострадавшему защитнику "Енисея" Фегору Огуде, красноярскому клубу и членам комитета. Представитель ЦСКА заявил, что со своей стороны клуб также примет меры в связи с ситуацией.

"Спартак" оштрафован на 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники в игре с "Анжи" (1:0). На 49-й минуте матча на табло был продемонстрирован видеоповтор нанесения травмы игроку, и поскольку это запрещено регламентом, красно-белые оштрафованы еще на 10 тысяч. Нападающий махачкалинского клуба Андрес Понсе удален за грубую игру и, в связи со смягчающими обстоятельствами, дисквалифицирован на 2 матча. Генеральный директор "Анжи" прислал письмо, в котором отмечено, что футболист приносит свои извинения. К письму приложена объяснительная записка от самого игрока с извинениями на испанском языке.

Также за две красных карточки "Анжи" оштрафован за неподобающее поведение на 100 тысяч рублей.

"Зенит" также выплатит 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники во время игры с "Рубином" (1:0).

Футболисты "Ахмата" получили 7 желтых карточек в игре с "Арсеналом" (3:1), за неподобающее поведение клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

В игре молодежных команд "Уфы" и "Краснодара" полузащитник хозяев Игорь Андреев был удален за удар соперника прямой ногой и получил дисквалификацию на 3 матча за грубую игру. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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