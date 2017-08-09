Набабкин и Миланов в старте ЦСКА на матч с "Тосно"

Стали известны составы "Тосно" и ЦСКА на матч 5-го тура чемпионата России. Отметим, что в составе армейцев с первых минут на поле выйдут защитники Кирилл Набабкин и Виктор Васин, полузащитник Георги Миланов и нападающий Аарон Оланаре. Место в воротах во втором туре подряд займет Илья Помазун. Напомним, капитан и голкипер армейцев Игорь Акинфеев не полетел в Санкт-Петербург и продолжает восстанавливаться после травмы капсульно-связочного аппарата левого колена. В запасе вице-чемпионов остались Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум и Витинью.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Абазов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев, Роша, Карницкий, Заболотный, Марков.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Мухаметшин, Альшин, Палиенко, Мирзов, Трошечкин, Карвальо, Мелкадзе.

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Васин, Натхо, Головин, Миланов, Чалов, Оланаре.

Запасные: Овчинников, В. Березуцкий, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Гордюшенко, Кучаев, Хосонов, Витинью, Жамалетдинов.

Напомним, что матч состоится сегодня, начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи