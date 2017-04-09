Набабкин и Игнашевич - в "старте" ЦСКА на матч с "Краснодаром"

Стал известен состав ЦСКА на матч 22-го тура чемпионата России против "Краснодара". Наставник армейцев Виктор Гончаренко произвел две замены по сравнению с предыдущей игрой против "Крыльев Советов" (2:1). Вместо травмированного Алексея Березуцкого на поле с первых минут выйдет Сергей Игнашевич, а вместо Зорана Тошича появится Кирилл Набабкин.

Полностью заявка армейцев выглядит следующим образом: Акинфеев - В. Березуцкий, Игнашевич, Васин - Вернблум - Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Ионов, Витинью; запасные - Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА