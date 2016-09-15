На здании академии "Спартака" появится девятиметровое граффити с изображением Черенкова

На здании детско-юношеской академии "Спартака" имени Федора Черенкова появится граффити с изображением самого футболиста, сообщает официальный сайт мэрии Москвы. Рисунок уже начали наносить на стену. Его высота составит 9 м, а ширина - 8,9 м. Рядом с Черенковым появятся изображения юных игроков, что должно символизировать возрождение детско-юношеского футбола в стране.

- В преддверии чемпионата мира рисунок будет напоминать москвичам о тех, кто внес вклад в развитие футбола, а также на протяжении многих лет дарил чувство гордости за страну, – рассказал автор граффити Иван Пантелеев.

Черенков является рекордсменом "Спартака" по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). 4 октября 2014 года он ушел из жизни в возрасте 55 лет.