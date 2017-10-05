На Востряковском кладбище открыт памятник экс-тренеру ЦСКА Шустикову

5 октября на Востряковском кладбище состоялось открытие памятника советскому и российскому футболисту Сергею Шустикову, сообщает Твиттер ЦСКА. Экс-полузащитник ушел из жизни 7 января 2016 года, причиной смерти стал сердечный приступ.

- Сегодня на Востряковском кладбище был открыт памятник Сергею Шустикову. Светлая память, Сергей Викторович! - говорится в сообщении армейского клуба.

Напомним, после завершения карьеры игрока он в 2005 году он работал помощником Леонида Слуцкого в "Москве" (2005-2007), "Крыльях Советов" (2007-2009) и ЦСКА (2009-2014).