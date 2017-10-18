21:30 | Футбол — РФПЛ

На восстановление Самедову потребуется до шести недель

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Полузащитнику "Спартака" Александру Самедову, получившему травму в победном для красно-белых матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и замененному на 25-й минуте, был поставлен окончательный диагноз.

По словам главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, углубленное медицинское обследование, которое полузащитник прошел сегодня во второй половине дня, выявило у футболиста довольно серьезное повреждение – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. Лечебный процесс и реабилитация могут занять около шести недель, сообщает официальный сайт красно-белых.

Александр САМЕДОВ из-за травмы был заменен в первом тайме матча &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot;.

 

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2017-10-18-na_vosstanovleniye_samedovu_potrebuyetsya_shest_nedel/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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takitak

А в декабре всего пара игр. Так что можно сказать до весны. Ждём в конце февраля в полной боевой готовности.

22:18

zolton

Закончил Саша.

22:03

AndruFka

Скорейшего выздоровления Александру и восстановления сил!

21:50