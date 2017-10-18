На восстановление Самедову потребуется до шести недель

Полузащитнику "Спартака" Александру Самедову, получившему травму в победном для красно-белых матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и замененному на 25-й минуте, был поставлен окончательный диагноз.
По словам главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, углубленное медицинское обследование, которое полузащитник прошел сегодня во второй половине дня, выявило у футболиста довольно серьезное повреждение – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. Лечебный процесс и реабилитация могут занять около шести недель, сообщает официальный сайт красно-белых.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-10-18-na_vosstanovleniye_samedovu_potrebuyetsya_shest_nedel/
takitak
А в декабре всего пара игр. Так что можно сказать до весны. Ждём в конце февраля в полной боевой готовности.
22:18
zolton
Закончил Саша.
22:03
AndruFka
Скорейшего выздоровления Александру и восстановления сил!
21:50