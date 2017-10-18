На восстановление Самедову потребуется до шести недель

Полузащитнику "Спартака" Александру Самедову, получившему травму в победном для красно-белых матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" и замененному на 25-й минуте, был поставлен окончательный диагноз.

По словам главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, углубленное медицинское обследование, которое полузащитник прошел сегодня во второй половине дня, выявило у футболиста довольно серьезное повреждение – частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. Лечебный процесс и реабилитация могут занять около шести недель, сообщает официальный сайт красно-белых.