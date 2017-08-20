На воротах "Арены Химки" установили бело-голубую сетку

"Арена Химки" в своем Твиттере сообщила об установке на стадионе сетки ворот в бело-голубых цветах. "Динамо", выступающее на подмосковной арене, проведет первый матч после косметического изменения сегодня, 20 августа.

В рамках 7-го тура чемпионата России москвоская команда на своем поле сыграет с "Уфой". Начало встречи - 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.