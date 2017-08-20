12:34 | Футбол — РФПЛ

На воротах "Арены Химки" установили бело-голубую сетку


"Арена Химки" в своем Твиттере сообщила об установке на стадионе сетки ворот в бело-голубых цветах. "Динамо", выступающее на подмосковной арене, проведет первый матч после косметического изменения сегодня, 20 августа.

В рамках 7-го тура чемпионата России москвоская команда на своем поле сыграет с "Уфой". Начало встречи - 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий