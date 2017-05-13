Сегодня четырьмя матчами продолжится 28-й тур чемпионата России. В одном из них "Урал" принимает "Краснодар". Встреча в Екатеринбурге начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 3,75 - Н 3,18 - П2 2,00

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:2. "У "Краснодара" есть очень сильная мотивация в концовке сезона - попасть в Лигу Европы. Конечно, сейчас форма "быков" не очень хорошая, и это может принести определенные сложности. Да и Тарханов любит атакующий стиль игры, так что "Краснодару" будет непросто."

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:2. "Поставить на победу "Краснодара" - это риск, и, возможно, неоправданный. Но "быки" понимают, что лимит подарков для "Ростова" и "Терека" в борьбе за еврокубки в виде потери очков уже полностью исчерпан, и осечка в матче с "Уралом" может стать ключевой. Хоть "Краснодар" и будет без Смолова, но сможет увезти из Екатеринбурга три очка".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Краснодар" - в субботу, 13 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Балажиц, Табидзе, Данцев - Емельянов - Димитров, Павленко, Лунгу - БИКФАЛВИ - Ильин.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, ТОРБИНСКИЙ - Газинский, Каборе - ЛАБОРДЕ, ПОДБЕРЕЗКИН, Классон - Вандерсон.

ПОТЕРИ: Фидлер, Хозин, Чантурия (травм.) - Крицюк, Окриашвили (травм.), Смолов (дисквал.), Мамаев, Шишкин (оба - под вопросом).