На Троекуровском кладбище установили памятник Валерию Маслову

Сегодня, 25 июля, на Троекуровском кладбище в Москве был установлен памятник футболисту и игроку в хоккей с мячом Валерию Маслову.

Сегодня на Троекуровском кладбище был установлен памятник Валерию Маслову.

Память о вас никогда не умрет, Валерий Павлович! pic.twitter.com/x1kYqhSbsG – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2018

В качестве хоккеиста с мячом Маслов выступал в калининградском "Труде" и московском "Динамо" с 1959 по 1979 год, став 10-кратным чемпионом СССР и восьмикратным чемпионом мира в составе сборной.

В футбол Маслов профессионально играл с 1958 по 1975 год за "Труд", московское, вологодское и махачкалинское "Динамо", став со столичным клубом чемпионом СССР-1963 и обладателем Кубка страны-1967 и 1970.



После завершения футбольной карьеры работал тренером и селекционером в ряде советских и российских клубов.

Умер Валерий Маслов 27 июля 2017 года в возрасте 77 лет.