На станции метро "ЦСКА" начался монтаж бронзовых скульптур спортсменов

Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции метро "ЦСКА", сообщает Агентство городских новостей "Москва".

В материалах пресс-службы мэрии к техническому запуску первого участка Третьего пересадочного контура метрополитена, в частности, готовится, что главным украшением станции станут бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста, созданные студией военных художников им. М.Грекова, монтаж скульптур осуществляется в настоящее время.

Станция "ЦСКА" находится на первом участке ТПК, протяженность которого составляет 10,5 км. На нем размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Технический запуск этого участка был сегодня дан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ранее сообщалось, что станция метро "ЦСКА" будет открыта в сентябре этого года, а поезда с пассажирами планируется запустить в октябре.