На стадионе "Урала" включен подогрев газона

Пресс-атташе "Урала" Никита Медведевских рассказал, что клуб начал подготовку стадиона к первому официальному матчу 2017 года - игре 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром", которая состоится 28 февраля. Он отметил, что газон укрыт специальной пленкой.

- Мы начали подготовку стадиона к весенней части сезона уже 30 января, - сказал Медведевских. - Почистили поле от снега, включили подогрев газона и накрыли его специальной пленкой. До определенного момента вмешиваться в процесс не стоит, даем траве подрасти. Ближе к матчу на Кубок России начнутся более активные работы на арене.

Кстати, впервые в истории мы начали готовить арену так рано. Связано это с тем, что в феврале "Уралу" проводить домашние матчи еще не доводилось. (Сергей АСТАХОВ)