На стадионе "Санкт-Петербург" установлена система отпугивания птиц

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что на стадионе "Санкт-Петербург" установлены системы отпугивания птиц. Это сделано, чтобы не допустить повторения ситуации с бакланами. По словам Мутко, такой опыт будет учтен и для других стадионов.
Напомним, в августе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал одной из причин протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" бакланов. Оказалось, что защита от птиц работала неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.
- Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.
shpasic
выдвижное поле пока не выкатывают, так как для него ещё не оборудовали антибакланное покрытие. а то ведь склюют все семена (или кого там закопали вместе с Джикией).
19:37
Новоуепинни
Зато у мясных на 5 сотенок билетики подорожали, разбогатеют на них наверна
19:30
Новоуепинни
Мясные опять занервничали, бгг. Системе отпугивания завидуют. У них-то отпугивать нечего, а после того, как смешные манагеры умудрились банк завалить, стадик скоро в Арену "Центробанк" переименуют
19:28
yspesh4
"Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля..." /// Ну кто еще где когда и зачем говорил самое понятное в 8 словах своему народу из чинуш? Да никто. Даже сам (кроме 8 аргов в составе). Кароч, все на баскет. Мочить Фенер и Обрадовича.
19:28
БэнД
Бу-га-га!--------------Слухай, а чего ты всегда ведёшься на голубую тему в конструктивных диалогах с некоторыми оппонентами? Для приличных людей (таких как я, например) это вообще моветон. Дно донное. Дешёвка. Уровень кольчатых червей ))
19:23
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Неужели САМ мутло с метлой на крыше сидеть будет??? А, что??? Вполне реально... Выгонят же ЕГО , наконец, за Ч.М.-18 и О.И.
19:09
Бу-га-га!
Слетай, вертухай до Питера. Будешь первым петухом в стае бакланов.
19:01
Бу-га-га!
Вертухай проголодался
19:00
Spartak-Online1
А петухи там им крыши не клюют?
18:59
lihddt
Стадионов такого типа как в Питере пока только 4 в мире(выдвижное поле и раздвигающая крыша) в России он единственный, Этот стадион как мерс по сравнению с ладами, другими стадионами
18:55
merniloskut
lihddt - - - стадик со съехавшей крышей, да откатным полем - действительно единственный в своём роде. Ещё долгие годы никто не додумается до постройки такого уё...))) Да бабла столько для распила не наскрести!
18:53
Бу-га-га!
Скорее всего, бакланы плёнку не расклевали, а по дачам, для теплиц растащили.
18:53
Бу-га-га!
Бакланы прилетали крышу клевать из соседних номеров "Ливадии"©
18:50
shurik1804
разве есть в России стадион лучше,чем в Питере,постоянно собирающий по 45000 зрителей???хотя в Краснодаре тоже на уровне!а глупые стебы-это в стиле нескольких завсегдатых здешних,которых все не устраивает.только ноют как все плохо.идите работать и бабу заведите,лохи.
18:49
lihddt
Стадионов такого типа только 4 в мире (выдвижное поле и крыша) в России он единственный, Питерский стадион это мерс ,другие стадионы в России это лады.
18:49
Новоуепинни
Я знаю, как это будет: за 5 мин до игры на крышу выходит Слюняев или как там его и полтора часа прыгает, бегает, махает руками и каркает
18:48
merniloskut
SP2 - - - теперь есть! Питерский подвид бакланов выведен при помощи искусственной селекции, - методом откатов!)))
18:46
merniloskut
shurik1804 - - - бамжы слаще селёдки ничего не рубали, того этот сарай за ярды городских бабок, им дворцом меньшинств кажется!)))
18:44
SP2
В Петербурге, на Финском заливе, на Неве нет никаких бакланов! И никогда не было! Что за цирк?
18:44
shurik1804
только ныть и можете...внутри и снаружи охрененный стадион.тебе на таком и не бывать,дебил.все для болельщиков делается.и тепло и уютно.разные развлечения перед матчами.так что завидуйте дальше диванные критики.
18:41
БэнД
Там развалюха, а не стадион, внешне только боль-менее прилично выглядит. Самое место для птичьего сортира ))
18:36
Бу-га-га!
То-то форумные бакланы о крышах на московских стадионах запереживали.
18:34
sergsergserg
Асталависта, бакланы...
18:28
баламошка
Российская система "Пугало". Ретуза со товарищи бегают по крыше с вениками и мётлами и отпугивают бакланов и птеродактилей.
18:27
merniloskut
А бакланы ещё кому-то и прибыль приносят...
18:25
pahom-17
и что теперь? трибуны будут пустые ???
18:21
rusfed 2.0
Огородное пугало согласно смете обошлось в 2 евроляма
18:21
shpasic
бакланы на своих местах - так что повторения ещё будут.
18:14
Andre_Saratov
Антибаклан.
18:14