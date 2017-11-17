На стадионе "Санкт-Петербург" установлена система отпугивания птиц

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что на стадионе "Санкт-Петербург" установлены системы отпугивания птиц. Это сделано, чтобы не допустить повторения ситуации с бакланами. По словам Мутко, такой опыт будет учтен и для других стадионов.

Напомним, в августе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал одной из причин протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" бакланов. Оказалось, что защита от птиц работала неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

- Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.