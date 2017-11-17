17:59 | Футбол — РФПЛ

На стадионе "Санкт-Петербург" установлена система отпугивания птиц

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Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что на стадионе "Санкт-Петербург" установлены системы отпугивания птиц. Это сделано, чтобы не допустить повторения ситуации с бакланами. По словам Мутко, такой опыт будет учтен и для других стадионов. 

Напомним, в августе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал одной из причин протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" бакланов. Оказалось, что защита от птиц работала неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

- Были приняты решения, на стадионе установлена система отпугивания птиц, потому что на многих стадионах установлены мембраны, которые привлекают пернатых. Такой опыт будет учтен и для других стадионов. Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171117/1128779461.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (29)
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shpasic

выдвижное поле пока не выкатывают, так как для него ещё не оборудовали антибакланное покрытие. а то ведь склюют все семена (или кого там закопали вместе с Джикией).

19:37

Новоуепинни

Зато у мясных на 5 сотенок билетики подорожали, разбогатеют на них наверна

19:30

Новоуепинни

Мясные опять занервничали, бгг. Системе отпугивания завидуют. У них-то отпугивать нечего, а после того, как смешные манагеры умудрились банк завалить, стадик скоро в Арену "Центробанк" переименуют

19:28

yspesh4

"Мы посмотрим, где еще может быть такая кровля..." /// Ну кто еще где когда и зачем говорил самое понятное в 8 словах своему народу из чинуш? Да никто. Даже сам (кроме 8 аргов в составе). Кароч, все на баскет. Мочить Фенер и Обрадовича.

19:28

БэнД

Бу-га-га!--------------Слухай, а чего ты всегда ведёшься на голубую тему в конструктивных диалогах с некоторыми оппонентами? Для приличных людей (таких как я, например) это вообще моветон. Дно донное. Дешёвка. Уровень кольчатых червей ))

19:23

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Неужели САМ мутло с метлой на крыше сидеть будет??? А, что??? Вполне реально... Выгонят же ЕГО , наконец, за Ч.М.-18 и О.И.

19:09

Бу-га-га!

Слетай, вертухай до Питера. Будешь первым петухом в стае бакланов.

19:01

Бу-га-га!

Вертухай проголодался

19:00

Spartak-Online1

А петухи там им крыши не клюют?

18:59

lihddt

Стадионов такого типа как в Питере пока только 4 в мире(выдвижное поле и раздвигающая крыша) в России он единственный, Этот стадион как мерс по сравнению с ладами, другими стадионами

18:55

merniloskut

lihddt - - - стадик со съехавшей крышей, да откатным полем - действительно единственный в своём роде. Ещё долгие годы никто не додумается до постройки такого уё...))) Да бабла столько для распила не наскрести!

18:53

Бу-га-га!

Скорее всего, бакланы плёнку не расклевали, а по дачам, для теплиц растащили.

18:53

Бу-га-га!

Бакланы прилетали крышу клевать из соседних номеров "Ливадии"©

18:50

shurik1804

разве есть в России стадион лучше,чем в Питере,постоянно собирающий по 45000 зрителей???хотя в Краснодаре тоже на уровне!а глупые стебы-это в стиле нескольких завсегдатых здешних,которых все не устраивает.только ноют как все плохо.идите работать и бабу заведите,лохи.

18:49

lihddt

Стадионов такого типа только 4 в мире (выдвижное поле и крыша) в России он единственный, Питерский стадион это мерс ,другие стадионы в России это лады.

18:49

Новоуепинни

Я знаю, как это будет: за 5 мин до игры на крышу выходит Слюняев или как там его и полтора часа прыгает, бегает, махает руками и каркает

18:48

merniloskut

SP2 - - - теперь есть! Питерский подвид бакланов выведен при помощи искусственной селекции, - методом откатов!)))

18:46

merniloskut

shurik1804 - - - бамжы слаще селёдки ничего не рубали, того этот сарай за ярды городских бабок, им дворцом меньшинств кажется!)))

18:44

SP2

В Петербурге, на Финском заливе, на Неве нет никаких бакланов! И никогда не было! Что за цирк?

18:44

shurik1804

только ныть и можете...внутри и снаружи охрененный стадион.тебе на таком и не бывать,дебил.все для болельщиков делается.и тепло и уютно.разные развлечения перед матчами.так что завидуйте дальше диванные критики.

18:41

БэнД

Там развалюха, а не стадион, внешне только боль-менее прилично выглядит. Самое место для птичьего сортира ))

18:36

Бу-га-га!

То-то форумные бакланы о крышах на московских стадионах запереживали.

18:34

sergsergserg

Асталависта, бакланы...

18:28

баламошка

Российская система "Пугало". Ретуза со товарищи бегают по крыше с вениками и мётлами и отпугивают бакланов и птеродактилей.

18:27

merniloskut

А бакланы ещё кому-то и прибыль приносят...

18:25

pahom-17

и что теперь? трибуны будут пустые ???

18:21

rusfed 2.0

Огородное пугало согласно смете обошлось в 2 евроляма

18:21

shpasic

бакланы на своих местах - так что повторения ещё будут.

18:14

Andre_Saratov

Антибаклан.

18:14