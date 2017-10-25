На стадионе "Санкт-Петербург" установили "защиту от бакланов"

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев сообщил, что на стадионе "Санкт-Петербург" установлена защита от птиц. Он отметил, что генеральный проектировщик предложил три варианта защиты кровли арены "Зенита": механическая, акустическая и ультразвуковая.
– Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона, – цитирует RNS Растворцева. – В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме.
По словам чиновника, согласование необходимости установки двух других систем находится на обсуждении.
Напомним, в августе вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал одной из причин протечки крыши стадиона "Санкт-Петербург" бакланов.
Следующим летом на арене на Крестовском острове пройдут матчи чемпионата мира. Стадион примет 7 матчей, включая полуфинал и игру за 3-е место.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Vlasti-Sankt-Peterburga-ustanovili-na-Zenit-arenu-zaschitu-ot-baklanov-2017-10-25/