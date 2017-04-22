13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша

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Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург". Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, раздвижная крыша нового стадиона, находясь в закрытом положении, протекает.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бугага))) Каждый день одно сплошное "Бугага))" на Распилке))

13:40