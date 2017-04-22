На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша

Сегодня "Зенит" встретится с "Уралом" в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча станет первой на новой арене "Санкт-Петербург". Как сообщает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ, раздвижная крыша нового стадиона, находясь в закрытом положении, протекает.
Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Матч ещё не начался, а крыша уже протекает 🙄 pic.twitter.com/dFikFfe8Bz– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 апреля 2017 г.
баламошка
Бугага))) Каждый день одно сплошное "Бугага))" на Распилке))
13:40