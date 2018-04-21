На стадионе "Санкт-Петербург" прошло тестовое выкатывание поля

На стадионе "Санкт-Петербург" состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля, сообщает официальный сайт "Зенита". Поле стадиона приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, проходящий посередине движения. Для уменьшения нагрузки на механизмы используется система воздушных подушек, которые нагнетают воздух и снимают до 50 процентов веса конструкции. В общей сложности процесс занял порядка четырех часов.
Работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона "Санкт-Петербург", естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона.
Напомним, что для того, чтобы была возможность выкатить поле, был демонтирован медиацентр Кубка конфедераций-2017. Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость переноса медиацентра составит порядка 300 миллионов рублей.
Ближайший матч на стадионе пройдет 29 апреля – "Зенит" примет ЦСКА.
В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).
Проверка пройдена ✅– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 апреля 2018 г.
Как это было: https://t.co/4cu1tNBVUC pic.twitter.com/8EBp0rus6p
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-04-21-na-stadione-sankt-peterburg-sostoyalas-testovaya-proverka-sistemy-vykatyvaniya-polya.htm
баламошка
shpasic баламошка, ну, извини, ставь завтра на Уфу! железобетонные X2))////////Не поставлю, но буду следить)
00:45
Pleafant
Хорошее время выбрали,в Питере,третий день идут дожди,а до этого 2 недели стояла тёплая солнечная погода,но,почему то не могли открыть крышу,кто то ключи унёс.
00:30
shpasic
баламошка, ну, извини, ставь завтра на Уфу! железобетонные X2))
23:30 21 апреля
old grumbler
Сколько стоило это здание уже сосчитали, а что же не написали фамилию того гения что дал разрешение построить медиа центр на месте предназначенном под выкат поля??????????????????????????????
22:45 21 апреля
баламошка
ДжЫмкО стоимость переноса медиацентра составит порядка 300 миллионов рублей. Грузчики, 2 шт, перенести оборудование в другое место - ну пусть 50к рублей. Сисадмин 1 шт. переподключить все из старого места в новое - ну пусть еще 50к рублей. А куда остальные 299 900, можно поинтересоваться?)////////////Миллуошка, Ретуза и Сыроежка устроили на эти деньги банкет)
22:39 21 апреля
баламошка
ДжЫмкО стоимость переноса медиацентра составит порядка 300 миллионов рублей. Грузчики, 2 шт, перенести оборудование в другое место - ну пусть 50к рублей. Сисадмин 1 шт. переподключить все из старого места в новое - ну пусть еще 50к рублей. А куда остальные 299 900, можно поинтересоваться?)
22:38 21 апреля
ДжЫмкО
стоимость переноса медиацентра составит порядка 300 миллионов рублей. Грузчики, 2 шт, перенести оборудование в другое место - ну пусть 50к рублей. Сисадмин 1 шт. переподключить все из старого места в новое - ну пусть еще 50к рублей. А куда остальные 299 900, можно поинтересоваться?)
22:37 21 апреля
баламошка
shpasic смешно будет, если обратно не закатится))///////////Мне сегодня не смешно было, Шпаська, когда я из-за тебя 20 рублей продул!) Решил поставить на победу Анжи против Урала из-за твоих домыслов.
22:29 21 апреля
shpasic
смешно будет, если обратно не закатится))
22:23 21 апреля