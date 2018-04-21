На стадионе "Санкт-Петербург" прошло тестовое выкатывание поля

На стадионе "Санкт-Петербург" состоялась тестовая проверка системы выкатывания поля, сообщает официальный сайт "Зенита". Поле стадиона приводят в движение 294 железных ролика, которые перемещаются по 21 рельсу, и 32 тяговых модуля, оснащенных электроприводами. Для стабилизации хода используется железобетонный желоб, проходящий посередине движения. Для уменьшения нагрузки на механизмы используется система воздушных подушек, которые нагнетают воздух и снимают до 50 процентов веса конструкции. В общей сложности процесс занял порядка четырех часов.

Работы по выкатыванию поля связаны с необходимостью протестировать функционирование системы и оптимизацией требуемого времени. Планируется, что поле будет находиться за пределами чаши арены 24 часа и в понедельник вернется обратно. По словам агронома стадиона "Санкт-Петербург", естественное проветривание и орошение дождем будет очень полезно для газона.

Напомним, что для того, чтобы была возможность выкатить поле, был демонтирован медиацентр Кубка конфедераций-2017. Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость переноса медиацентра составит порядка 300 миллионов рублей.

Ближайший матч на стадионе пройдет 29 апреля – "Зенит" примет ЦСКА.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).