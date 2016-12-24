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На стадионе на Крестовском острове протестировали табло

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Сегодня на стадионе на Крестовском острове было успешно протестировано табло, сообщает в своем твиттере пресс-секретарь компании-генподрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк. На этой арене в 2017 году пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.

Напомним, что "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском острове в апреле 2017 года против "Урала" в рамках 24-го тура чемпионата России. Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.

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