На стадионе на Крестовском острове протестировали табло

Сегодня на стадионе на Крестовском острове было успешно протестировано табло, сообщает в своем твиттере пресс-секретарь компании-генподрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк. На этой арене в 2017 году пройдет матч открытия Кубка конфедераций и финал турнира.

Напомним, что "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском острове в апреле 2017 года против "Урала" в рамках 24-го тура чемпионата России. Ввод стадиона в эксплуатацию запланирован на 26 декабря.