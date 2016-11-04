На стадионе "Металлург" не расчистили газон от снега перед тренировкой "Урала"

Менеджер по работе с болельщикам "Урала" Дмитрий Копьев на своей странице в твиттере опубликовал фотографии с состоянием газона на самарском стадионе "Металлург". Команда должна была провести предматчевую тренировку перед встречей 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", но состояние поля в данный момент не позволяет полноценно тренироваться.

Отметим, что вылет команды в Самару был задержан в связи с тем, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.