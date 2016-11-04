15:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На стадионе "Металлург" не расчистили газон от снега перед тренировкой "Урала"

0
0
0
5

Менеджер по работе с болельщикам "Урала" Дмитрий Копьев на своей странице в твиттере опубликовал фотографии с состоянием газона на самарском стадионе "Металлург". Команда должна была провести предматчевую тренировку перед встречей 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", но состояние поля в данный момент не позволяет полноценно тренироваться.

Отметим, что вылет команды в Самару был задержан в связи с тем, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.

0
0
0
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

EVIL915

Дмитрий Копьев----- Скрипченко всю ночь с игроками, вместо тренировки, заваливали снегом аэропорт и стадион! Физподготовка, так сказать...

16:13

П_о_в_а_р

Месть за договорняк. Респект Крыльям.

15:47

самарец

я вообще не понимаю как может Скрипченко выходить против своей команды которую неделю назад ещё тренировал???? можно было пропустить эту игру а потом уж возглавить новую команду Я хоть и самарчанин и болею за Крылья но считаю его поступок полным неуважением к игрокам и клубу УРАЛ Лучше бы Крылья возглавил ТАФ

15:31

Vick-NW

Эх, самара-городок, беспокоюсь, в ФНЛ...

15:15

alur66

Это предатель СКРИПЧЕНКО-по прозвищу иуда-УРАЛУ гадит-сто процентов.

15:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ