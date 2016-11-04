На стадионе "Металлург" не расчистили газон от снега перед тренировкой "Урала"

Менеджер по работе с болельщикам "Урала" Дмитрий Копьев на своей странице в твиттере опубликовал фотографии с состоянием газона на самарском стадионе "Металлург". Команда должна была провести предматчевую тренировку перед встречей 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", но состояние поля в данный момент не позволяет полноценно тренироваться.
Отметим, что вылет команды в Самару был задержан в связи с тем, что клуб не получал разрешение на взлет в связи с погодными условиями.
Команда @FCURAL приехала на предматчевую тренировку на стадионе Металлург, а тут такое))) @fckssamara pic.twitter.com/7HpDMgInqg– Копьёв Дмитрий (@KonuK043) 4 ноября 2016 г.
EVIL915
Дмитрий Копьев----- Скрипченко всю ночь с игроками, вместо тренировки, заваливали снегом аэропорт и стадион! Физподготовка, так сказать...
16:13
П_о_в_а_р
Месть за договорняк. Респект Крыльям.
15:47
самарец
я вообще не понимаю как может Скрипченко выходить против своей команды которую неделю назад ещё тренировал???? можно было пропустить эту игру а потом уж возглавить новую команду Я хоть и самарчанин и болею за Крылья но считаю его поступок полным неуважением к игрокам и клубу УРАЛ Лучше бы Крылья возглавил ТАФ
15:31
Vick-NW
Эх, самара-городок, беспокоюсь, в ФНЛ...
15:15
alur66
Это предатель СКРИПЧЕНКО-по прозвищу иуда-УРАЛУ гадит-сто процентов.
15:14