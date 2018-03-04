На стадионе "Локомотива" протекает крыша. ВИДЕО

Известный болельщик "Спартака" Олег Семенов выложил в своем Твиттере видео с протекающей крышей стадиона "Локомотива" в Черкизове перед матчем 21-го тура чемпионата России против красно-белых. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.