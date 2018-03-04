16:28 | Футбол — РФПЛ

На стадионе "Локомотива" протекает крыша. ВИДЕО

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Известный болельщик "Спартака" Олег Семенов выложил в своем Твиттере видео с протекающей крышей стадиона "Локомотива" в Черкизове перед матчем 21-го тура чемпионата России против красно-белых. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andru_15

Бакланы вездесущи!

17:21

shpasic

в мороз с крыши? надо попросить Гошу - спеца по протекающим крышам, разобраться.

16:45

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