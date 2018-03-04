На стадионе "Локомотива" протекает крыша. ВИДЕО

Известный болельщик "Спартака" Олег Семенов выложил в своем Твиттере видео с протекающей крышей стадиона "Локомотива" в Черкизове перед матчем 21-го тура чемпионата России против красно-белых. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
Господин Геркус! Верните деньги за билет по добру по здорову:))) #spartak #ЛокоСпартак pic.twitter.com/lPmTHsmN4i– Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 4 марта 2018 г.
Andru_15
Бакланы вездесущи!
17:21
shpasic
в мороз с крыши? надо попросить Гошу - спеца по протекающим крышам, разобраться.
16:45