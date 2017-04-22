На сколько матчей дисквалифицируют Павлюченко?

Нападающему "Урала" Роману Павлюченко грозит длительная дисквалификация. В поединке 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" он был удален Алексеем Еськовым с формулировкой "за агрессивное поведение" (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).
Статья 95 дисциплинарного регламента РФС предусматривает следующие наказания за нарушения, совершенные против официальных лиц матча:
– использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.
– умышленный толчок наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей.
– попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
bright
Интересно сколько Спартак Еськову отвалил за ослабление Урала перед матчем?
19:38
rashlim
А сколько раз за подобные выходки в каждом матче удалялся Халк, и на сколько матчей его дисквалифицировали, не напомните?
19:31
Dzhan1328
Я понимаю что судья был плох,но красная Павлюченко абсолютно заслуженная,он начал вести себя как животное,пытаясь боднуть судью и матерясь. Надеюсь ему впаяют по максимуму.
19:15
lsergey733
Помница в матче Лохомотив-Спартак, Чорлука толкнул 2 раза судью из Ленинграда, так не че не було ему, он же без злого умысла, да и нельзя тогда было, чебы Спартак выигрывал -- голубеньким тоды ой как звездень на майке нужна была... Так чо Павлюка нада понять и простить...
19:15
NRG
красную карточку в этом матче заслужил Еськов!
19:13
sailor1990
Рома видимо хочет в отпуск пораньше
19:09
spartachok-007
А клоун со свистком что получит... (кроме положенного в карман бабла)...
19:07
Captain
Это надо спрашивать у Миллера...
19:06
guy1984
На сколько матчей дисквалифицируют еськова, вот в чем вопрос
19:04
dv2205
5 точняк
19:02
Slim Taller
Шесть матчей было-бы объективно.А по-хорошему,таким не место на футбольном поле.
18:58
LeshaKZTZ
На сколько матчей дисквалифицируют Павлюченко? --------------------------Еьков - Чемпион!!!
18:55
alex-ls
по хорошему на 1 матч и все
18:53
tigana.1982
Пожизненно надо! Он свое уже заработал.
18:51
knyaz boltconskiy
Контракт продлил с Уралом,можно и отдохнуть теперь.
18:50
баламошка
Свободу попугаю!
18:49