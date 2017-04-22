На сколько матчей дисквалифицируют Павлюченко?

Нападающему "Урала" Роману Павлюченко грозит длительная дисквалификация. В поединке 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" он был удален Алексеем Еськовым с формулировкой "за агрессивное поведение" (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).

Статья 95 дисциплинарного регламента РФС предусматривает следующие наказания за нарушения, совершенные против официальных лиц матча:

– использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.

– умышленный толчок наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей.

– попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей. (Александр БОБРОВ)