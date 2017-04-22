18:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На сколько матчей дисквалифицируют Павлюченко?

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Нападающему "Урала" Роману Павлюченко грозит длительная дисквалификация. В поединке 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" он был удален Алексеем Еськовым с формулировкой "за агрессивное поведение" (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром).

Статья 95 дисциплинарного регламента РФС предусматривает следующие наказания за нарушения, совершенные против официальных лиц матча:

– использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.

– умышленный толчок наказывается дисквалификацией на 6 (шесть) матчей.

– попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от 3 (трех) до 6 (шести) матчей. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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bright

Интересно сколько Спартак Еськову отвалил за ослабление Урала перед матчем?

19:38

rashlim

А сколько раз за подобные выходки в каждом матче удалялся Халк, и на сколько матчей его дисквалифицировали, не напомните?

19:31

Dzhan1328

Я понимаю что судья был плох,но красная Павлюченко абсолютно заслуженная,он начал вести себя как животное,пытаясь боднуть судью и матерясь. Надеюсь ему впаяют по максимуму.

19:15

lsergey733

Помница в матче Лохомотив-Спартак, Чорлука толкнул 2 раза судью из Ленинграда, так не че не було ему, он же без злого умысла, да и нельзя тогда было, чебы Спартак выигрывал -- голубеньким тоды ой как звездень на майке нужна была... Так чо Павлюка нада понять и простить...

19:15

NRG

красную карточку в этом матче заслужил Еськов!

19:13

sailor1990

Рома видимо хочет в отпуск пораньше

19:09

spartachok-007

А клоун со свистком что получит... (кроме положенного в карман бабла)...

19:07

Captain

Это надо спрашивать у Миллера...

19:06

guy1984

На сколько матчей дисквалифицируют еськова, вот в чем вопрос

19:04

dv2205

5 точняк

19:02

Slim Taller

Шесть матчей было-бы объективно.А по-хорошему,таким не место на футбольном поле.

18:58

LeshaKZTZ

На сколько матчей дисквалифицируют Павлюченко? --------------------------Еьков - Чемпион!!!

18:55

alex-ls

по хорошему на 1 матч и все

18:53

tigana.1982

Пожизненно надо! Он свое уже заработал.

18:51

knyaz boltconskiy

Контракт продлил с Уралом,можно и отдохнуть теперь.

18:50

баламошка

Свободу попугаю!

18:49