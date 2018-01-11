На скандальную историю Погребняка и "Динамо" обратили внимание в Англии

Один из крупнейших футбольных Твиттер-аккаунтов Sporf обратил внимание на скандал, связанный с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком. 34-летний форвард "Динамо" не полетел на сбор бело-голубых. По информации "СЭ" это может быть связано с его неявкой на матч чемпионата России против "Анжи" (2:0). Игра состоялась 9 декабря, форвард не принял в ней участия. А вечером того же дня выложил снимок из Турина – он вместе с братьями посетил футбольный матч "Ювентуса" и "Интера".
Отметим, что официальной информации о санкциях к Погребняку пока нет.
В Англии форварда могут помнить по выступлениям в составе "Фулхэма" и "Рединга".
OFFICIAL: Dynamo Moscow will terminate the contract of Pavel Pogrebnyak, after telling the club he couldn't play vs Anzhi Makhachkala....– SPORF (@Sporf) 11 января 2018 г.
....and went to Italy to watch Juventus vs Inter. 😂🇮🇹👏 pic.twitter.com/UMTE2Gc5oH