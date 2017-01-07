16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На сборе в Турции "Арсенал" сыграет с "Лудогорцем"

0
0
0

12 января "Арсенал" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает клубная пресс-служба. В ходе сбора туляки сыграют против участника плей-офф Лиги Европы "Лудогорца". Матч состоится 19 января. Вторым соперником российской команды станет карагандинский "Шахтер". Игра пройдет 23 января.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ