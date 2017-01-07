На сборе в Турции "Арсенал" сыграет с "Лудогорцем"

12 января "Арсенал" отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает клубная пресс-служба. В ходе сбора туляки сыграют против участника плей-офф Лиги Европы "Лудогорца". Матч состоится 19 января. Вторым соперником российской команды станет карагандинский "Шахтер". Игра пройдет 23 января.

12 января @pfc_arsenal отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где команда проведёт два контрольных матча. #АрсеналТула pic.twitter.com/jmFkauac94 – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 7 января 2017 г.