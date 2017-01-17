17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

На сборе в Испании ЦСКА сыграет с "Воленом"

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В рамках первого зимнего сбора в Кампоаморе ЦСКА проведет товарищеский матч с "Воленом" из Швейцарии, сообщает клубная пресс-служба. Встреча пройдет 21 января и начнется в 17.30 по московскому времени. Отметим, что за "Волен" выступает полузащитник Марко Муслин, сын экс-наставника "Локомотива", "Химок", "Краснодара" и "Амкара" Славолюба Муслина.

22 января ЦСКА сыграет с "Пястом". Начало встречи – в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-sygraet-s-volenom-i-pyastom/

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