На сборе в Испании ЦСКА сыграет с "Воленом"

В рамках первого зимнего сбора в Кампоаморе ЦСКА проведет товарищеский матч с "Воленом" из Швейцарии, сообщает клубная пресс-служба. Встреча пройдет 21 января и начнется в 17.30 по московскому времени. Отметим, что за "Волен" выступает полузащитник Марко Муслин, сын экс-наставника "Локомотива", "Химок", "Краснодара" и "Амкара" Славолюба Муслина.

22 января ЦСКА сыграет с "Пястом". Начало встречи – в 14.00 по московскому времени.