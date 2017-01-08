На сборах в Турции "Арсенал" сыграет с "Астаной" и тбилисским "Динамо"

Три сбора в рамках подготовки ко второй части сезона "Арсенал" проведет в Турции, сообщает клубная пресс-служба. Первые сборы начнутся 12 января, в ходе которых туляки сыграют против участника плей-офф Лиги Европы "Лудогорца". Матч состоится 19 января. Вторым соперником российской команды станет карагандинский "Шахтер". Игра пройдет 23 января.

Второй сбор команды пройдет с 28 января по 10 февраля. 1 февраля "Арсенал" выйдет на спарринг со словенским "Марибором", 5 февраля сыграет с боснийским "Радником", 9 февраля – с клубом из Молдавии "Милсами".

Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата России "Арсенал" начнет в Турции 14 февраля, а закончится он 26-го числа. В этот промежуток времени красно-желтые проведут три встречи: 21 февраля оппонентом туляков будет чемпион Казахстана "Астана", 25 февраля арсенальцы сыграют с "Динамо" из Тбилиси. 18 февраля у "Арсенала" запланирован еще один спарринг. Имя соперника станет известно в ближайшие дни.