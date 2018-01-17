На сбор в Турцию поедут 55 судей

Объявлены судьи, которые с 6 по 18 февраля проведут сбор в Турции, сообщает сайт referee.ru.

В список из 21 арбитра вошли Безбородов, Лапочкин, Левников (все – Санкт-Петербург), Вилков (Нижний Новгород), Галимов (Улан-Удэ), Еськов, Карасев, Матюнин, Николаев, Федотов (все – Москва), С.Иванов (Ростов-на-Дону), Кукуян (Сочи), Куликов (Саранск), Мешков, Турбин (оба – Дмитров), Москалев (Воронеж), Сельдяков (Балашиха), Сухой (Люберцы), Чистяков (Азов), Васильев (Ижевск), Кукуляк (Калуга).

Выбыли из числа главных рефери Волошин и Соколов. Последний вообще не рекомендован к судейству и, по крайней мере, в ближайшее время игры премьер-лиги, первого и второго дивизионов и Кубка России обслуживать не будет. На повышение пошли Васильев и Кукуляк. Любопытно, что арбитр из Калуги за последние семь месяцев почти не работал в ФНЛ, проведя лишь три матча в ноябре. В список ассистентов попали 34 судьи-помощника. (Александр БОБРОВ)