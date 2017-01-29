20:08 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

На сбор "Локомотива" в Испании прибыли фанаты Фарфана из Перу

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На сборы "Локомотива" в Малаге приехали болельщики из Перу, которые хотели поддержать новичка Джефферсона Фарфана, сообщает клубная пресс-служба. Латиноамериканцы посетили товарищеский матч железнодорожников с "Осиеком" (2:1), а также сфотографировались со своим именитым соотечественником.

Напомним, что 32-летний хавбек перешел в московский клуб в качестве свободного агента.

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