На сбор "Локомотива" в Испании прибыли фанаты Фарфана из Перу

На сборы "Локомотива" в Малаге приехали болельщики из Перу, которые хотели поддержать новичка Джефферсона Фарфана, сообщает клубная пресс-служба. Латиноамериканцы посетили товарищеский матч железнодорожников с "Осиеком" (2:1), а также сфотографировались со своим именитым соотечественником.

Напомним, что 32-летний хавбек перешел в московский клуб в качестве свободного агента.