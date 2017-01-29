На сбор "Локомотива" в Испании прибыли фанаты Фарфана из Перу

На сборы "Локомотива" в Малаге приехали болельщики из Перу, которые хотели поддержать новичка Джефферсона Фарфана, сообщает клубная пресс-служба. Латиноамериканцы посетили товарищеский матч железнодорожников с "Осиеком" (2:1), а также сфотографировались со своим именитым соотечественником.
Напомним, что 32-летний хавбек перешел в московский клуб в качестве свободного агента.
Фарфан и фанаты из Перу, приехавшие на матч #ЛокоОсиек pic.twitter.com/2UzF3knfX1– ФК Локомотив (@fclm_official) 29 января 2017 г.