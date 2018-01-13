На сбор ЦСКА прибыл нападающий

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что в расположение команды нападающий молодежного состава армейцев Виталий Жиронкин. Армейцы с 10 января готовятся ко второй части сезона в испанском Кампоаморе. Первый сбор завершится 22 января.

В этом сезоне 17-летний Жиронкин провел за "молодежку" ЦСКА 16 матчей, забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.

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