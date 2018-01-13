15:22 | Футбол — РФПЛ

На сбор ЦСКА прибыл нападающий

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ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что в расположение команды нападающий молодежного состава армейцев Виталий Жиронкин. Армейцы с 10 января готовятся ко второй части сезона в испанском Кампоаморе. Первый сбор завершится 22 января.

В этом сезоне 17-летний Жиронкин провел за "молодежку" ЦСКА 16 матчей, забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.

ЦСКА купил. Но не нападающего // Новый Пепе. Кто на просмотре в ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (8)
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alex-ls

я думал Погребняк освободился или второе полено помоложе которое

17:54

Джин_SM(v3)

Вот и нап подъехал, коникам можно выдыхать!

17:53

ravilius777

теперь все встало на свои места, золото в кармане

17:41

grroznyi85

Лол. Заголовок в стиле СЭ.)))

16:28

эстонский армеец

Просто уже смешно. Почему такой "старый" нападающий - надо было 14-15 летнего позвать...

16:01

shpasic

не до жиру - быть бы живу. вот девиз трансферной компании ЦСКА.

15:40

Serenky25

Дед Мороз, Дед Мороз ты подарки нам принес? Вите Гончаренко с фабрики Бурденко? ДА! Конечно! Вратаришки, открывайте воротишки, Нафиг Неймар, Нафиг Кин! К Вам приехал ЖИРОНКИН!!! (((((:

15:40

Al Rains

В испанскую Жирону продадим потом...как символ...

15:38