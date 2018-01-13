На сбор ЦСКА прибыл нападающий

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что в расположение команды нападающий молодежного состава армейцев Виталий Жиронкин. Армейцы с 10 января готовятся ко второй части сезона в испанском Кампоаморе. Первый сбор завершится 22 января.
В этом сезоне 17-летний Жиронкин провел за "молодежку" ЦСКА 16 матчей, забив 8 мячей и получив 2 желтые карточки.
Сегодня на сбор #ЦСКАвКампоаморе прибыл нападающий молодёжной команды #ЦСКАU21 Виталий Жиронкин pic.twitter.com/XRKFNhEen7– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 января 2018 г.
ЦСКА купил. Но не нападающего // Новый Пепе. Кто на просмотре в ЦСКА
alex-ls
я думал Погребняк освободился или второе полено помоложе которое
17:54
Джин_SM(v3)
Вот и нап подъехал, коникам можно выдыхать!
17:53
ravilius777
теперь все встало на свои места, золото в кармане
17:41
grroznyi85
Лол. Заголовок в стиле СЭ.)))
16:28
эстонский армеец
Просто уже смешно. Почему такой "старый" нападающий - надо было 14-15 летнего позвать...
16:01
shpasic
не до жиру - быть бы живу. вот девиз трансферной компании ЦСКА.
15:40
Serenky25
Дед Мороз, Дед Мороз ты подарки нам принес? Вите Гончаренко с фабрики Бурденко? ДА! Конечно! Вратаришки, открывайте воротишки, Нафиг Неймар, Нафиг Кин! К Вам приехал ЖИРОНКИН!!! (((((:
15:40
Al Rains
В испанскую Жирону продадим потом...как символ...
15:38