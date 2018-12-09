11:27 | Футбол — РПЛ

На "Самара Арене" прошел "Лещ-баттл" среди болельщиков "Крыльев"

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Перед матчем 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" - "Ростов" (1:0) на "Самара Арене" состоялся первый "Лещ-баттл" среди болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Чтобы выиграть игровую футболку полузащитника "Крыльев" Паула Антона, нужно было быстрее и качественнее всех очистить вяленого волжского леща.

Судьей соревнований стал бывший капитан команды Иван Таранов. Лучший результат показал болельщик самарцев Александр Голубев – его результат 1 минута 47 секунд. Он и получил футболку. Второму и третьему призерам достались пивные кружки.

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