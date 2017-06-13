На презентацию книги Рабинера "Как возрождали "Спартак" в "Доме книги на Новом Арбате" пришло более ста читателей

В одном из крупнейших московских книжных магазинов "Дом книги на Новом Арбате", отмечающем в этом году 50-летие, прошла первая презентация для читателей новой книги обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак", посвященной золотому сезону красно-белых-2016/17. Она получилась весьма ажиотажной: в зале присутствовало более ста человек, раскуплено было 130 книг. Беседа автора с читателями продолжалась более двух часов, а еще час продолжалась автограф– и фотосессия.

Возрастной разброс аудитории составил более 65 лет – от четырехлетней девочки, которую отец таким образом приучает к любви к "Спартаку" со столь юных лет, до седовласого болельщика команды с 1955 года, получившего от Рабинера приз за лучший вопрос. Один из читателей принес на подпись журналисту, впервые опубликовавшемуся в "СЭ" еще в 1992 году, а работающему в нашей газете с 1994-го, все четыре его книги о "Спартаке" – дилогию "Как убивали "Спартак", "Спартаковские исповеди" и "Как возрождали "Спартак".

Следующая презентация Рабинером "Как возрождали "Спартак" для читателей состоится 20 июня в магазине "Библио-Глобус". Начало – в 19.00, вход свободный.