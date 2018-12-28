На Попова претендуют "Ростов" и "Рубин"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов может продолжить карьеру в "Ростове" или "Рубине". Речь идет об аренде 31-летнего болгарина до конца чемпионата России-2018/19.

Вторую часть РПЛ-2017/18 Попов провел в казанской команде, забив 4 гола в 9 матчах. В этом сезоне хавбек 13 раз выходил на поле в составе красно-белых и сделал 1 результативную передачу.

Контракт Попова с москвичами заканчивается летом будущего года. Как уже сообщал "СЭ", футболист не поедет на первый зимний сбор "Спартака" в ОАЭ. (Игорь Новиков)

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