На матче "Зенит" - "Тосно" ожидается до 52 тысяч зрителей

На матче 17-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тосно" ожидается до 52 тысяч зрителей, сообщает официальный сайт петербургского клуба. "Тосно" в этой встрече поддержат до 1,5 тысячи болельщиков.

Отмечается, что "Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер – в желтом, а "Тосно" – в черно-белой форме, голкипер – в красном.

Матч "Зенит" – "Тосно" состоится сегодня, 19 ноября, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.